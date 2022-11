Sem qualquer aviso, Twitter encerra escritórios até segunda-feira

Até à próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, estão encerrados os escritórios do Twitter. A decisão de Elon Musk apanhou todos de surpresa, tanto mais que não foi avançada qualquer explicação para o efeito.

De acordo com a BBC, esta decisão estará associada a relatos de que um grande número de funcionários se terá demitido depois do novo patrão desta rede social ter enviado um email aos trabalhadores do Twitter a informar que iriam passar a trabalhar “longas horas, sob alta intensidade”, caso contrário seriam forçados a aceitar uma proposta de despedimento coletivo, com direito a apenas três salários de indemnização.

A comunicação pedia também às pessoas que continuassem “a cumprir a política da empresa, abstendo-se de discutir informações confidenciais com meios de comunicação, a imprensa ou algum outro local".

Ao que tudo indica, este mal-estar resultou na debandada de uma grande parte dos funcionários que terão preferido demitir-se a aceitarem as condições impostas por Elon Musk.

A BBC cita um antigo empregado do Twitter, que prefere manter o anonimato, tendo afirmado que “quando a poeira baixar, vão provavelmente restar menos de dois mil trabalhadores".