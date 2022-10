Bolsonaro, o Presidente que não queria aceitar a derrota, ganha mais 30 dias de campanha

Um internauta contava esta semana no Facebook, a poucos dias das eleições presidenciais no Brasil, que decidiu abandonar o país quando em 2018 ouviu um jardineiro em São Paulo cantar: "É melhor Jair se acostumando..."

Quatro anos depois, o Brasil não se acostumou totalmente a Jair Bolsonaro. Não o suficiente para o reeleger. Perdeu para Lula da Silva, o 'petista' que foi Presidente do Brasil entre 2003 e 2010, que esteve preso e que renasceu das cinzas para conquistar a maioria dos votos este domingo -- ainda que não os suficientes para evitar um segundo turno.

Pela 1h da madrugada desta segunda-feira, contabilizada a quase totalidade dos votos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicava a mensagem "Eleição matematicamente definida (Segundo turno)". Cerca de 20 minutos depois, Lula celebrava a vitória com a promessa de vencer à segunda.

Bolsonaro só reagiria cerca de duas horas depois, declarando aos jornalistas que venceu "a mentira" de que Lula iria vencer à primeira com 51% dos votos. Sobre se vai aceitar os resultados desta primeira volta, respondeu: "Vou aguardar o parecer das forças armadas."

Ex-militar e confesso admirador da ditadura brasileira, Bolsonaro diz que começou a interessar-se pelo Exército aos 14 anos, embora já então apontasse a mira à presidência. Ao chegar a capitão, trocou as forças armadas pela política e ingressou no Partido Social Liberal (PSL).

Enquanto deputado federal, quase um terço dos 190 projetos-lei que apresentou estiveram relacionados com as forças armadas e 25% com segurança pública. Nos 27 anos que representou eleitores no Congresso, viu dois deles serem aprovados.

Foi pelo PSL, do qual viria a desvincular-se em finais de 2019, que foi eleito Presidente do Brasil há quatro anos. Católico devoto, decidiu rebatizar-se evangélico, um segmento do eleitorado brasileiro com peso e que continua a apoiá-lo em bloco. O seu slogan de campanha: "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos."