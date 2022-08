Tribunal ordena retirada de vídeo em que Bolsonaro ataca sistema eleitoral sem provas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil ordenou a retirada de circulação de um vídeo em que Jair Bolsonaro, atual Presidente e candidato à recondução, questiona a transparência e funcionamento do sistema de voto brasileiro sem qualquer prova que sustente as acusações.

O vídeo mostra uma reunião realizada em julho por Bolsonaro com embaixadores e diplomatas estrangeiros, durante a qual teceu ataques infundados ao sistema eleitoral, em particular à segurança das urnas, numa altura em que o seu principal opositor nas eleições de outubro, Lula da Silva, continua a liderar as sondagens.

Na sequência de queixas, com a oposição a acusar Bolsonaro de aproveitar a presidência para espalhar "fake news" sobre as eleições, o ministro corregedor do TSE, Mauro Campbell, ordenou na quarta-feira ao Facebook, Instagram, YouTube e TV Brasil a retirada de circulação do vídeo.