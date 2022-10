Lula, o sindicalista que quer voltar ao Planalto

30 de outubro de 2022: eis a nova data decisiva no calendário de Lula da Silva. Depois de muitas sondagens terem dado como provável uma vitória do ex-Presidente na primeira volta, ainda não foi desta que a disputa com Jair Bolsonaro teve ponto final.

Na primeira volta, Lula amealhou pouco mais de 48% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com menos de 44% de votos. Uma diferença mais curta do que previram algumas sondagens e nenhum com os 50% necessários para vencer à primeira.

Há quatro anos, o nome de Lula da Silva não constou do boletim de voto das eleições presidenciais no Brasil. Fernando Haddad ainda tentou manter o Partido dos Trabalhadores (PT) no poder, mas foi o popular e populista Jair Bolsonaro quem ganhou. Uma condenação por corrupção e branqueamento de capitais afastou o candidato do PT, que, entre 2003 e 2011, já fora o principal hóspede do palácio do Planalto.

Houve então quem afirmasse que a vida política de Lula tinha acabado de ser terminada. Mas, em 2021, tudo mudou: o julgamento, que teve por base o alegado recebimento de um apartamento em troca de cedência de contratos da Petrobas à construtora OAS, foi anulado.

E assim, renascido, na luta mais uma vez, Lula voltoupor um bilhete de regresso ao Planalto. Queria regressar ao sítio onde já foi feliz para “normalizar a democracia”, após os quatro anos cheios de solavancos com Bolsonaro no leme.

Queria também fazer muitos brasileiros felizes. No período de oito anos em que liderou o Brasil, a pobreza diminuiu mais de 50% no país. Quando cedeu o lugar no Planalto a Dilma Rousseff, tinha o apoio de 87% dos brasileiros.