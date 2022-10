Bolsonaro reage à derrota para Lula. "Vencemos a mentira de hoje"

Jair Bolsonaro declarou na madrugada desta segunda-feira que a sua campanha venceu "a mentira de hoje" de que Lula da Silva, o seu principal rival nas eleições presidenciais deste domingo.

A declaração fez referência às sondagens que indicavam que Lulal iria conquistar 51% dos votos e assim evitar uma segunda volta contra o atual Presidente.

Pela 1h30 da manhã em Lisboa, e com cerca de 97% dos votos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o antigo chefe de Estado, do Partido dos Trabalhadores (PT), era já o declarado vencedor do primeiro turno, com cerca de 48% dos votos -- menos do que os 50% necessários para ser eleito já este domingo.



"Nós vencemos a mentira do dia de hoje, que data na Data Folha 51% e nós 30 e poucos", declarou aos jornalistas cerca de duas horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter confirmado que os dois candidatos vão a uma segunda volta.

"Há uma vontade de mudar da parte da população. Mas tem certas mudanças que podem vir para pior. A gente tentou mostrar isso durante a campanha, mas pareceu que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então analisamos", acrescentou.

Questionado sobre se confia nos resultados da primeira volta, depois de ter prometido durante a campanha que iria contestá-los em caso de derrota, Bolsonaro declarou: "Vou aguardar o parecer das forças armadas."

"Temos um segundo termo pela frente, onde tudo passa a ser igual. Nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, as consequências de uma guerra fora e ideológica também."

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 30 de outubro.