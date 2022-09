"Dedicação longa e inabalável". Reações à morte da Rainha Isabel II

Boris Johnson escreveu numa mensagem publicada no Twitter que este é "o dia mais triste" para o Reino Unido, o dia em que se despedem da rainha com o maior reinado da sua história.

Com o reinado mais longo do Reino Unido, a rainha "era amplamente admirada pela sua graça, dignidade e dedicação em todo o mundo", disse Guterres.

"Estou profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II [Isabel II], Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Estendo as minhas sinceras condolências à sua família enlutada, ao Governo e ao seu povo e à Comunidade das Nações mais ampla", disse Guterres em comunicado.

“Como muitos de vocês, a Michelle e eu estamos gratos por ter testemunhado a liderança dedicada de Sua Majestade, e estamos impressionados com seu legado de serviço público incansável e digno”, lamentou Barack Obama numa publicação no Twitter. “Nossos pensamentos estão com sua família e o povo do Reino Unido neste momento difícil", acrescentou.

Charles Michel destaca“a importância dos valores” legados pela rainha Isabel II a “um mundo moderno com o seu serviço ecompromisso”

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou “a importância dos valores” legados pela rainha Isabel II a “um mundo moderno com o seu serviço e compromisso”, no dia em que faleceu a monarca.

“Os nossos pensamentos estão com a família real e todos aqueles que choram a rainha Isabel II no Reino Unido e em todo o mundo. Nunca deixou de nos mostrar a importância de valores duradouros num mundo moderno com o seu serviço e compromisso”, escreveu Michel no Twitter.

Roberta Matsola “poucos moldaram a história global como a rainha Isabel II”

Também a presidente do Parlamento europeu, Roberta Matsola, recorreu à mesma rede social para afirmar que “poucos moldaram a história global como a rainha Isabel II”.

“O seu compromisso inquebrável com o dever e o serviço foi um exemplo para todos. O mundo chora com o seu povo no Reino Unido e além. Era verdadeiramente a rainha Isabel ‘a Grande’. Que descanse em paz”, escreveu Matsola.