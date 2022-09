"A morte de Sua Majestade é um choque para a nação e para o mundo", diz primeira-ministra britânica

"A Rainha Isabel II foi um pilar na construção da Grã-Bretanha moderna", sublinha a chefe do executivo britânico. Liz Truss diz que o país "cresceu e floresceu durante o seu reinado" e que muito lhe deve pelo "grande país que é hoje".

Ao longo do discurso, a primeira-ministra relembra o percurso da Rainha, desde que ascendeu ao trono após a II Guerra Mundial, com especial destaque para o desenvolvimento da Commonwealth, aliança política essa que passou de "meia dúzia de países para uma família de 56 nações em todos os continentes do mundo".

"Foi a nossa monarca com o maior reinado de sempre. Tanta dignidade, tanta graça em 70 anos de reinado", exalta Liz Truss. Em sete décadas de serviço, foi uma "inspiração pessoal", não só para a primeira-ministra, como para "muitos cidadãos da Grã-Bretanha".

Indigitada na quarta-feira pela rainha, Liz Truss destaca a energia transmitida por Isabel II, que, ainda "no início desta semana, com 96 anos, se mantinha determinada no seu papel", ao nomeá-la como 15.ª chefe de Governo britânica.

"Isabel II trouxe a estabilidade e a força de que necessitávamos. Foi o espírito da Grã-Bretanha, espírito esse que perdurará no tempo", diz Truss, em admiração pela monarca inglesa, uma figura à escala global. "Mais de 100 países que visitou... Isabel II tocou a vida de milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo", acrescenta.