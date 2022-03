Nações Unidas. Um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa

Para muitos outros milhões, dentro da Ucrânia, é tempo para as armas se silenciarem, para que a assistência humanitária possa ser fornecida.

Através de uma publicação no Twitter, Filippo Grandi escreve que "em apenas sete dias, testemunhámos a fuga de um milhão de refugiados da Ucrânia para os países vizinhos".

As autoridades e a ONU esperam que o fluxo de pessoas que fogem da guerra na Ucrânia se intensifique ainda mais, já que o exército russo parece agora estar a concentrar os seus esforços nas principais cidades.

Horas antes deste mais recente balanço, o ACNUR dizia que “estamos a testemunhar o que pode vir a ser a mais grave crise de refugiados na Europa neste século”.

As Nações Unidas e as suas organizações parceiras lançaram um apelo de emergência na terça-feira para arrecadar 1,7 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), dos quais cerca de um milhão de euros se destina a ajudar ucranianos que não fugiram do país e cerca de 495 milhões de euros a apoiar os refugiados.

A Rússia lançou na quinta-feira passada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou a morte de centenas de civis, incluindo crianças, segundo Kiev.

A vaga de refugiados está a dirigir-se sobretudo para os países mais próximos, como a Polónia, a Hungria, a Moldávia e a Roménia.