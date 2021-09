Novo recorde do preço da eletricidade. Aposta massiva na energia eólica foi “totalmente irresponsável”

O preço grossista da energia elétrica vai bater novo recorde na quinta-feira, com cada megawatt/hora a ultrapassar em média os 141 euros no mercado ibérico de eletricidade.

O preço da eletricidade no mercado ibérico Mibel volta a disparar para novo máximo histórico e, apesar do Governo dizer que Portugal dispõe de muitas almofadas para travar o aumento de preços ao consumidor, cresce a apreensão tanto para particulares como na indústria. O antigo ministro Mira Amaral considera que a culpa é do investimento massivo na energia eólica.

O antigo ministro constata que o mal está feito e afasta uma descida generalizada do IVA da eletricidade, o há a fazer então é utilizar o aumento de receitas do CO2 para reduzir o preço da energia ao consumidor.

O presidente da ENDESA, Nuno Ribeiro da Silva, sustenta que o Governo não considera a redução generalizada do IVA da eletricidade, por razões orçamentais, embora fosse uma boa solução.

“Naturalmente, acho que sim, seja relativamente ao IVA ou a outros impostos e taxas que incidem sobre a eletricidade. Agora, há um constrangimento orçamento que é sem dúvida o primeiro, o segundo e o terceiro argumento que determinam essa indisponibilidade para considerar a baixa do IVA e dos outros impostos que incidem sobre a eletricidade”, afirma Nuno Ribeiro da Silva, para quem a medida não seria financeiramente viável para o Orçamento do Estado.

Mira Amaral também critica o Governo sobre o aumento do preço dos combustíveis, em particular do gasóleo.

O antigo ministro sustenta que António Costa mantém a austeridade por via dos impostos indiretos e o que deveria fazer era reduzir o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), “que é muito elevado”.

“António Costa continua a fazer austeridade através dos impostos indiretos ao consumo, nomeadamente o ISP. Neste momento, ele devia reduzir o ISP, fazer o movimento simétrico ao que fez quando entrou para o Governo e os preços do petróleo diminuíram muito, ele aumentou o ISP. Agora, devia reduzir o ISP. Foi o que ele prometeu, mas não está a cumprir”, atira Mira Amaral.