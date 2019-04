Aeroportos de Lisboa e Faro com combustível "ainda aquém das necessidades diárias habituais"

A ANA Aeroportos esclarece que o abastecimento de combustível nos aeroportos de Lisboa e Faro já foi retomado, mas ainda está "aquém das necessidades diárias habituais".

Em comunicado enviado à Renascença, a empresa gestora dos aeroportos refere que foi "retomado o fornecimento de combustível aos aeroportos" e que as companhias aéreas e "handlers" estão "a trabalhar no plano de recuperação com vista à normalização do abastecimento e da operação aeroportuária".

Ainda assim, a nota refere "as companhias aéreas mantêm ativos os seus planos de contingência e os passageiros devem informar-se junto das mesmas sobre eventuais impactos" da greve dos motoristas de treansporte de matérias perigosas.

Da reunião da última noite, entre a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Mercadorias Perigosas, mediada pelo Governo saiu apenas o compromisso de respeitar os serviços mínimos. A greve continua e a situação pode agravar-se nas próximas horas.



