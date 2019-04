Algarve. Falta combustível nas bombas, sobra preocupação na hotelaria

O presidente da Associação de Municípios do Algarve, Jorge Botelho, diz que "já começa a haver falhas nos postos de abastecimento e verificam-se filas em diferentes localidades".

A necessidade de abastecer, sem sucesso, faz com que os portugueses que habitam ou passam férias no sul do país recorram ao lado de lá da fronteira. Em particular a zona do Sotavento, "está com dificuldades, mas abastece em Espanha."

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Tusíticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, manifesta preocupação perante este quadro e pede ao Governo para tomar medidas em relação à região porque "esta situação exige uma atenção especial".

Elidérico Viegas lembra que nesta época de Páscoa cerca de um milhão de pessoas ruma ao Algarve, tornando-se na zona do país "onde estão mais pessoas, nomeadamente nacionais".

"Este impasse vai contribuir para que muita gente que pretendia passar as suas férias no Algarve não o faça. Se isso acontecer, terá certamente prejuízos acrescidos para os empreendimentos e hotéis", adverte Viegas.