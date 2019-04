Julian Assange detido no Reino Unido "em nome das autoridades dos EUA"

Assange, hoje com 47 anos, desmentiu sempre as acusações e disse que o processo aberto pelas autoridades suecas tinha como propósito possibilitar a sua extradição para os EUA, cujas autoridades querem julgá-lo por ter revelado dezenas de milhares de documentos secretos do Governo relacionadas com as guerras do Iraque e do Afeganistão.

O processo judicial na Suécia acabaria por ser arquivado.

"Ninguém está acima da lei"

Ao confirmar a detenção do australiano, o ministro britânico do Interior escreveu no Twitter que "ninguém está acima da lei", uma frase repetida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, na mesma rede social.