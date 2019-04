Quem é Julian Assange, o homem que viveu sete anos numa embaixada depois de ter revelado segredos dos EUA?

WikiLeaks. O nome do site tomou de assalto os noticiários de todo o mundo quando, em 2010, “alguém” publicou milhares de documentos militares sobre a guerra no Afeganistão e no Iraque, assim como 250 mil telegramas diplomáticos confidenciais que expunham o lado mais obscuro da “guerra ao terror” iniciada por George W. Bush.

Foi um dos maiores furos jornalísticos do início do século. Na retina, ficavam as imagens aéreas de soldados americanos a disparar sobre inocentes com recurso a aviões não-tripulados (drones) como se se tratasse de um jogo de computador, bem como o embaraço diplomático de ver revelados comentários e opiniões dos embaixadores dos EUA nos países para onde foram enviados, ou as técnicas usadas para justificar as duas guerras no pós-atentados de 11 de setembro de 2001.