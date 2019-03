WikiLeaks. ​Chelsea Manning novamente presa por desrespeitar tribunal

08 mar, 2019 - 16:12 • Redação

Manning, ex-analista de Inteligência do Exército, foi condenada em 2013 a 35 anos de prisão por entregar à WikiLeaks 700 mil documentos ligados às guerras do Iraque e do Afeganistão.