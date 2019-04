Juiz britânico dá dois meses aos EUA para apresentarem caso contra Julian Assange

Leia também:

Na sequência da detenção de Julian Assange na embaixada do Equador em Londres, esta quinta-feira de manhã, um juiz britânico definiu que os Estados Unidos têm até 12 de junho para apresentarem um caso formal contra o cofundador da WikiLeaks e fazerem um pedido formal para a sua extradição no âmbito desse caso.

Depois de sete anos a viver sob asilo político na representação diplomática do Equador, Assange foi declarado culpado de não ter comparecido em tribunal em 2012, como requerido pelas autoridades britânicos no âmbito de um pedido de extradição emitido pela Suécia, onde era acusado de agressões sexuais e violações.

Esse processo acabaria por ser arquivado, mas Assange continuou refugiado na embaixada equatoriana por temer ser condenado à pena de morte caso fosse extraditado para os EUA.

Assange e a organização que ajudou a fundar tornaram-se mundialmente famosos em 2010, quando divulgaram centenas de milhares de documentos confidenciais do Governo norte-americano sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão.

Foi na sequência dessas revelações que a Suécia abriu um processo judicial contra o australiano, com base nos testemunhos de duas mulheres que dizem ter sido sexualmente agredidas por ele.

Assange mantém até hoje que as acusações foram "inventadas" para facilitar a sua extradição para os EUA, onde já enfrenta acusações formais de "conspiração" com a soldado Chelsea Manning e de "ciberataques" aos sistemas do Governo federal norte-americano.

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou que uma das razões para a detenção de Assange foi o pedido de extradição provisório que os EUA já fizeram.

Reagindo à sua detenção, uma das advogadas de Assange sublinhou que todos os jornalistas devem ficar revoltados com o que está a acontecer.