Julian Assange detido no Reino Unido

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi preso esta quinta-feira de manhã pela polícia britânica. De acordo com a agência Reuters, a detenção teve lugar depois de as autoridades terem sido convidadas a entrar na embaixada do Equador, em Londres, onde o australiano vivia sob proteção diplomática desde 2012.

O canal de televisão russo RT publicou na sua conta de Twitter o momento da detenção.

Na mesma rede social, o Presidente do Equador, Lenin Moreno explica que decidiu retirar o asilo político a Assange devido a repetidas violações das convenções internacionais.