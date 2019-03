Primeiro Sporting-Benfica de futebol feminino terá como propósito ajudar Moçambique

As equipas femininas de futebol de Sporting e Benfica vão disputar um jogo solidário por Moçambique a 30 de março, às 16h00, no Estádio do Restelo.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, que este o primeiro dérbi da história entre as equipas femininas dos dois clubes. A partida terá transmissão em direto na TVI e toda a receita líquida reverterá para a ajuda a Moçambique, muito afetado pela passagem do ciclone Idai. Os bilhetes terão preço único de 2,5 euros.

Em jogo, estará o Troféu Vicente Lucas, antigo internacional português nascido em Moçambique e figura histórica do Belenenses, que cede o Estádio do Restelo para este encontro. Vicente Lucas fez parte da seleção portuguesa que, em 1966, chegou às meias-finais do Mundial.

Em declarações reproduzidas no site oficial da FPF, o presidente do organismo, Fernando Gomes agradeceu "penhoradamente aos dois clubes a imediata disponibilidade para esta ação concertada de responsabilidade social".

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, salientou que o facto de "o primeiro clássico dos clássicos" entre as equipas femininas de Benfica e Sporting estar associado a esta causa "dignifica todas as entidades que se envolveram nesta iniciativa". "Deixo um apelo para a mais forte mobilização em torno de um jogo que, estou certo, será um tributo que ficará para sempre como um gesto exemplar", referiu, citado pela FPF.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou contar "com a solidariedade de todos", num jogo que é "um excelente motivo para que o Desporto se una de forma a atenuar a dor do povo moçambicano".

Veja também:



Ex-internacionais portugueses juntam-se à causa

O ex-guarda-redes internacional português Vítor Baía vai apadrinhar, no sábado, em Vila Nova de Gaia, um jogo de solidariedade pelas vítimas da passagem do ciclone Idai por Moçambique.

O encontro, que terá apito inicial às 11h00, no Colégio Cedros, em Gaia, terá como participantes os antigos internacionais portugueses Bosingwa, Hélder Postiga, Nélson e Tulipa. Por cada golo marcado, serão doados 10 euros, que reverterão para o fundo de emergência internacional da Cáritas.

Já foram confirmados mais de 600 mortos no rescaldo da passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabué e Malawi, quase 300 deles só em Moçambique.