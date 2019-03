Interativo. Veja o antes e o depois das cheias em Moçambique

20 mar, 2019 - 07:59

A passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique e as cheias que se seguiram já provocaram, desde quinta-feira mais de 200 mortos. Cerca de 350 mil pessoas estão em situação de risco e da severa destruição devido a esta tragédia.