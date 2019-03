Ciclone Idai já fez mais de 600 mortos, 293 só em Moçambique

O número de vítimas mortais do ciclone Idai subiu para mais de 600, nos três países mais afetados pela intempérie. Em Moçambique estão confirmados 293 mortos, no Zimbabué 259 e no Maláui 56.

À Renascença, Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Moçambicano de Gestão de Calamidades, adiantou a mais recente atualização do Centro Nacional Operativo de Emergência, baseado na cidade da Beira, onde decorrem todas as operações de assistência humanitária: 293 mortos confirmados e 1.500 feridos; quanto a afetados pelas cheias são agora 344 mil só na província de Sofala.

O número de vítimas tem vindo a crescer todos os dias e o grau de devastação é enorme. Teme-se o que virá a seguir, com a propagação de doenças.

O Governo moçambicano estima ainda que 30% dos centros de desalojados estejam sem recursos alimentares.

Portugal envia terceiro avião com ajuda

Ao terreno deve chegar, esta sexta-feira, o primeiro avião C-130 com apoio português. Na última noite partiu um outro C-130 e um terceiro avião deverá sair ainda esta sexta-feira.

A revelação foi feita na última noite, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em Figo Maduro, onde assistiu à partida do segundo C-130 da Força Aérea Portuguesa.

Este terceiro avião de ajuda portuguesa é uma aeronave comercial, fretada pelo Estado português e vai transportar elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana e bombeiros de corporações do distrito de Santarém, bem como nove pessoas do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e duas do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para ajudarem na identificação das vítimas mortais.

A bordo vão também entre 10 a 12 embarcações semirrígidas para ajudarem nas operações de apoio e resgate que estão a decorrer em Moçambique, afetado pelo ciclone, que causou pelo menos 242 mortos.