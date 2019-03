Ciclone Idai. ​O que sabemos sobre a “pior tragédia humanitária” em Moçambique

Até esta terça-feira, não havia registo de cidadãos portugueses entre as vítimas mortais , feridos ou em situação de perigo, mas várias dezenas perderam tudo: casas e bens, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na região da Beira devem residir cerca de 2.500 portugueses, de acordo com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

A província de Sofala foi a mais atingida por um dos maiores desastres climáticos registados no hemisfério sul. A cidade da Beira, capital de Sofala, sofreu estragos em 90% dos seus edifícios e infraestruturas. Com cerca de meio milhão de habitantes, a Beira é a segunda maior cidade de Moçambique. Os acessos por terra estão muito complicados porque a Estrada Nacional 6 (EN6), a principal da região centro do país, ficou cortada devido à subida das águas do rio Haluma. A situação é dramática, contou à Renascença Romeu Rodrigues , um português que se encontra na região afetada.

Filipe Nyusi adiantou que 350 mil pessoas "estão em situação de risco" e decretou o estado de emergência nacional. Esta quarta-feira é o primeiro de três dias de luto nacional em Moçambique. Segundo as estimativas do Governo, cerca de 600 mil pessoas foram afetadas pelas cheias depois do ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia, Inhambane e Tete.

Com ventos a rondar os 170 quilómetros por hora, o ciclone “Adai” atingiu em cheio o coração de Moçambique na noite da passada quinta-feira, 14 de março. As notícias foram chegando ao resto do mundo a conta gotas, enquanto a população resistia como podia nas zonas afetadas. A verdadeira dimensão da tragédia só agora começa a ser conhecida e a recuperação pode demorar anos.

Quatrocentos mil desalojados

O desafio humanitário é enorme. Pelo menos 400 mil pessoas ficaram desalojadas no centro de Moçambique, segundo a Cruz Vermelha Internacional, que considera o ciclone “Idai” a "pior crise humanitária em Moçambique", um dos países mais pobres do mundo. O Programa Mundial da Alimentação (PMA), agência que coordena a resposta humanitária da ONU em Moçambique, pediu, para já, 35 milhões de euros para ajuda imediata às vítimas.

Milhares de pessoas à espera de salvação

Com a subida da água dos rios da região, as equipas de resgate lutam contra o tempo para tentar salvar pessoas que fugiram para os telhados de casas e se abrigaram em árvores. Uma das situações mais dramáticas vive-se na aldeia de Búzi, na província de Sofala, que pode estar a 24 horas de ficar completamente submersa. Nesta aldeia vivem, de acordo com a organização Save The Children, pelo menos 2.500 crianças e a população aguarda por resgate no topo dos telhados dos edifícios.

Alerta para risco de cheias. O pior ainda não passou

As Nações Unidas alertaram esta terça-feira que as próximas 72 horas serão "críticas" para Moçambique, com cheias esperadas nas bacias dos rios Búzi, Pungoe e Save. A ONU aponta também o elevado risco de inundações em zonas urbanas da Beira e do Dondo, no centro de Moçambique

A chuva continua a cair na região. Algumas barragens estão a atingir a quota máxima e poderão ter que abrir as comportas, agravando ainda mais a situação das populações a jusante. Antes da devastação causada pelo ciclone “Idai”, Moçambique já estava a sofrer com as cheias provocadas pelas chuvas das monções. Na sequência das cheias, o perigo de doenças também é uma realidade.

Prejuízos incalculáveis

Os estragos provocados pelo ciclone "Idai" em Moçambique ainda não foram contabilizados, mas a fatura vai ser pesada e a recuperação poderá demorar vários anos. Casas de habitação e edifícios públicos como escolas e hospitais danificados, estradas arrasadas, colheitas e negócios destruídos, rede de abastecimento de água, energia e telecomunicações comprometida... nada ficou como dantes após a passagem do temporal.

Tragédia (também) no Zimbabué e Malawi

No Zimbabué, as autoridades contabilizaram até esta terça-feira pelo menos 100 mortos, bem como cerca de 1.600 casas e oito mil pessoas afetadas no distrito de Chimanimani, em Manicaland.

No Malawi, as únicas estimativas conhecidas apontam para pelo menos 56 mortos e 577 feridos, com mais de 920 mil pessoas afetadas nos 14 distritos atingidos pelo ciclone, incluindo 460 mil crianças.