Parlamento britânico chumba acordo do Brexit. May enfrenta moção de censura

Numa primeira reação, o presidente da Comissão Europeia , Jean-Claude Juncker , lamentou a decisão do Parlamento britânico e pede ao Reino Unido que clarifique as suas intenções o mais depressa possível. "O tempo está quase a esgotar", escreveu Jucker no Twitter.

Na resposta, Theresa May já disse acreditar que o seu Governo tem a confiança do Parlamento. A moção de censura será debatida amanhã, quarta-feira.

Theresa May lamentou a decisão. “O Governo ouviu o que o Parlamento disse hoje, mas peço aos deputados que ouçam o povo britânico”, apelou a chefe do Governo.

Este resultado significa que muitos deputados do Partido Conservador, da primeira-minstra Theresa May, votaram contra o acordo para o Brexit.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, lança uma questão: "se um acordo é impossível e ninguém quer um acordo, então quem vai ter finalmente a coragem de dizer qual é a única solução positiva?".

No debate que antecedeu a votação, o líder trabalhista tinha defendido que a melhor solução para resolver o actual bloqueio parlamentar era convocar eleições gerais.

No seu discurso na Câmara dos Comuns, Jeremy Corbyn apelou aos membros da câmara parlamentar que “votem contra este acordo”, um acordo que, para o líder trabalhista, é “um acordo mau para a economia, para a democracia e para o país”.

"O debate de hoje é o culminar de um dos processos parlamentares mais caóticos que vivi nesta casa", começou por dizer o principal líder da oposição, que recordou que “um dos antigos ministros para o Brexit” tinha prometido um plano “detalhado, preciso e substantivo”. Caracteristicas que, de acordo com o líder do “Labour”, não correspondem às do acordo que May submete ao voto esta terça-feira.

De acordo com o líder trabalhista, o acordo de May não protege os trabalhadores que temem que a saída da União Europeia.

Por sua vez, Theresa May acusou, ainda antes da votação, o líder trabalhista de não apresentar uma alternativa credível, acusando-o de falta de coerência.

"Tudo o que faz é para evitar decisões difíceis", afirmou a primeira-ministra, expondo várias contradições do líder da oposição trabalhista.

“Ele falhou na sua responsabilidade de apresentar uma alternativa credível a este governo", porque não se "importa se saímos com acordo ou sem, porque só se importa em continuar com a disrupção para chegar a eleições antecipadas”, tinha dito a primeira-ministra.