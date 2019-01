Donald Tusk apela à continuidade do Reino Unido na UE

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirma que neste momento um acordo para o Brexit parece uma missão impossível e abre a porta à continuidade do Reino Unido na União Europeia.

Por seu lado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lamentou o chumbo no parlamento britânico no acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit.

Numa nota divulgada instantes depois do acordo da primeira-ministra ter sido chumbado, Juncker diz “tomar nota com pesar o resultado da votação”, mas pede também ao Reino Unido que clarifique as suas intenções, uma vez que “o tempo está a acabar”.

“Exorto o Reino Unido a esclarecer as suas intenções o mais rapidamente possível. O tempo está a esgotar-se”, disse o presidente da Comissão Europeia.

Os deputados britânicos chumbaram esta terça-feira o acordo para uma saída ordenada alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia.

Um total de 432 parlamentares votaram contra o entendimento. Apenas 202 pronunciaram-se favoravelmente.

Foi a maior derrota parlamentar para um primeiro-ministro britânico na era moderna, por 230 votos de diferença.

Theresa May desloca-se nos próximos dias a Bruxelas, mas ainda não se sabe o que vai dizer aos líderes europeus.