Brexit. “Não saiu nenhum decreto a dizer que os ingleses vão andar descalços, vão precisar de sapatos”

“Depois, é preciso tomar decisões em tempo útil. Uma das decisões que pior efeitos tem, em termos empresariais, é não decidir. É preciso decidir. Quando acontecer ou não acontecer o Brexit, será preciso reagir no imediato”, enfatiza.

Sectores mais expostos

No estudo que concluiu em setembro, Augusto Mateus diz que os setores mais expostos aos efeitos do Brexit são o automóvel, a química fina e as farmacêuticas. “É por aí que temos mais dificuldades potenciais”, identifica. “A floresta e o agroalimentar são outros casos”, acrescenta.

Neste grupo entra o maior exportador nacional, a Autoeuropa, que pode ter dificuldades adicionais.

“O que pode estar em causa é que, com a saída do Reino Unido, há a perda de fatores que facilitavam a exportação da Autoeuropa para o Reino Unido e que facilitavam também uma cadeia de valor global. Um automóvel tem dezenas de milhares de peças e milhares de empresas a colaborarem umas com as outras para se fabricar um determinado modelo”, aponta.

Se olharmos pelo prisma das regiões, será no Norte e no Centro-Norte que o impacto do Brexit mais se refletirá nas trocas de bens, segundo o estudo de Augusto Mateus. Se o foco forem os serviços, aí o "GPS" vira-se para Lisboa e Algarve, com o turismo à cabeça.

Algarve ainda indefinido

A ligação da região do Algarve ao Reino Unido é histórica. Há cerca de 12 mil britânicos a viver naquela região, o que faz com que os ouvidos e os olhos dos que ali habitam esteja esta terça-feira em Londres na troca de argumentos que haverá entre a primeira-ministra Theresa May e os opositores.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, começa por dizer que uma das primeiras consequências do referendo de julho de 2016, que se fez sentir no ano seguinte, foi a queda do valor da libra e do poder de compra dos britânicos fora do seu território.