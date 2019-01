Juncker: “Exorto o Reino Unido a clarificar as suas intenções. O tempo está a acabar”

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lamentou esta terça-feira o chumbo no parlamento britânico no acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit.

Numa nota divulgada instantes depois do acordo da primeira-ministra ter sido chumbado, Juncker diz “tomar nota com pesar o resultado da votação”, mas pede também ao Reino Unido que clarifique as suas intenções, uma vez que “o tempo está a acabar”.

“Exorto o Reino Unido a esclarecer as suas intenções o mais rapidamente possível”, pede o Presidente da Comissão Europeia.