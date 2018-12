Sporting em estado de graça

O Sporting de Marcel Keizer continua a esgotar as manchetes dos jornais desportivos. Os leões fecharam a participação na fase de grupos da Liga Europa, com uma vitória clara, por 3-0, sobre o Poltava, com golos de Montero, Miguel Luís e Dallku, na própria baliza.

O treinador estreou, ainda, Pedro Marques e Bruno Paz na equipa principal gostou da prestação dos miúdos.

"Estado de graça", escreve "A Bola". Leão de Keizer só sabe ganhar. "Prefiro vencer 3-2 do que 1-0", diz o técnico. "Fome de vencer", titula o "Record". Mesmo em poupança, leão soma novo triunfo folgado, desta vez sem sofrer. "Charme", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Resultado cheio, recorde absoluto e seis jogadores da formação.

Luís Filipe Vieira também surge nas primeiras páginais dos três desportivos. "Ao ataque", assinalam "A Bola" e "Record": "Aqui não há intervenções da UEFA, nem credores à porta". "O Jogo" destaca que o presidente do Benfica levou negas de dois jogadores. Ferreyra recusou empréstimo ao Besiktas e Castillo não quer o Monterrey.

Felipe dá voz à ambição do FC Porto. O central aponta ao recorde de 15 vitórias consecutivas, estabelecido por Artur Jorge em 84/85. Com Sérgio Conceição, o clube já vai em 12 vitórias seguidas.

"O Jogo" informa que o Wolfsburgo não admite devolução de Bazoer em janeiro. O médio holandês, cedido pelo clube alemão, está a treinar com a equipa B, por razões disciplinares.

Ainda da Liga Europa, destaque para Pedro Martins. O treinador português orienta o Olympiacos e eliminou o Milan da Liga Europa.

"A Bola" oferece entrevista a António Simões. O antigo internacional português surge na primeira página com a camisola do Benfica e diz que hoje "valeria 75 milhões de euros".