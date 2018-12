Marcel Keizer. “Para a Academia foi muito bom"

O treinador do Sporting lembrou toda a equipa na partida da Liga Europa contra o Vorskla Poltava, mas destacou o facto de terem estado em campo vários jogadores da Academia de Alcochete.

"Fiquei feliz com o jogo. A partir dos 25 minutos deveríamos ter circulado mais a bola, mas estávamos cansados com toda aquela pressão. Marcámos dois golos, criámos oportunidades e fizemos o que todos os adeptos gostam”, disse.

Em declarações à SIC, o técnico holandês refere que “na segunda parte fiquei satisfeito pelos miúdos. Podíamos ter feito mais golos e não o fizemos”.

“Mas para a Academia foi muito bom, pois acabámos com cinco ou seis jogadores de lá. Foi bom de se ver", acrescentou.

Sobre Miguel Luís, Keizer diz que ficou “feliz por ele e por toda a equipa”. “É óbvio que todos querem marcar. Na posição dele não é normal marcar-se, mas não fiquei só satisfeito pelo golo, mas também pela sua exibição".

Momento negativo da partida foi a lesão de Montero. "Foi a única coisa menos boa da noite. A minha esperança é que seja tornozelo, mas não sabemos o que será”.

Já nas declarações à Sporttv, o técnico dos leões referiu que "a equipa jogou com muita energia, a pressionar alto, a forçar o adversário a errar" e desvalorizou o facto de, pela primeira vez desde que chegou, não terem sofrido golos: "Sofrer não é um problema quando se marca muitos golos. Ganhar é a coisa mais importante. Se me perguntarem, prefiro ganhar 3-2 do que 1-0. Queremos atacar e fizemos isso hoje".

O Sporting venceu o Vorskla Poltava por 3-0 na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.