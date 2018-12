Sporting 3-0 Vorskla Poltava

Leõezinhos com a mesma fome de golos

13 dez, 2018 - 18:58

Mais uma vitória do Sporting de Marcel Keizer com muitos golos, mesmo um "Sporting B" que terminou o jogo com vários jogadores da Academia de Alcochete. Miguel Luís foi um dos que jogou e marcou. Destaque pela negativa para nova lesão de Montero, que também marcou. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.