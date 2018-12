Vieira insiste na “reconquista”, critica rivais e anuncia presente de Natal

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, elogiou, esta quinta-feira, a estratégia financeira do clube, defendendo que o Benfica é apontado como um exemplo.

"No setor financeiro, a recuperação prometida foi efetuada. O Estádio da Luz, o Caixa Futebol Campus e todo os ativos são totalmente nossos, colocámos a nossa dívida bancária a níveis residuais gerindo o clube com total independência", proclamou o presidente benfiquista, durante uma intervenção no jantar de Natal do clube.

Numa alusão aos outros "grandes", os rivais FC Porto e Sporting, o líder do "grande" envolvido em vários processos judicias que incluem suspeitas e uma acusação formal de corrupção lembrou: "Aqui, não existe necessidade de intervenções da UEFA. Pelo contrário, continuamos a ser apontados a nível internacional como exemplo de boa gestão e boas práticas."

"Aqui não existem credores à porta, continuamos, sim, com os melhores e mais prestigiantes parceiros e patrocinadores que fizeram questão de nos reiterar a sua confiança mantendo o apoio ao nosso clube", enfatizou.



No plano desportivo, segundo Vieira, o objetivo é a “reconquista” do título no futebol já esta época para “consolidar uma hegemonia que muito trabalho nos deu a conquistar".

"No campo desportivo, voltámos aos tempos do tri, até de um único tetra, de novas finais europeias, de grandes vitórias nas modalidades de pavilhão e projeto Benfica olímpico", sublinhou.

O presidente do Benfica recordou que foi consolidada a estratégia de “aposta nos atletas formados” no clube.

Luís Filipe Vieira deu ainda conta do presente de Natal e de Ano Novo para todos os benfiquistas: “Um Caixa Futebol Campus ainda mais forte, apetrechando o clube com um dos mais avançados complexos desportivos de futebol do mundo.”