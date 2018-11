Paddy Cosgrave não tem dúvidas. "Vai ser a melhor Web Summit de sempre"

Veja também:



A próxima edição da Web Summit, que começa em Lisboa na segunda-feira, dia 5, vai ser a “melhor de sempre”. Em entrevista à Renascença, Paddy Cosgrave, fundador do evento diz que está “mais entusiasmado do que nunca” e avança que os bilhetes vão esgotar antes do previsto.

E porque é que esta vai ser a melhor Web Summit? “Porque aprendemos. Cada ano que passa, aprendemos, percebemos o que é possível melhorar, o que acrescentar ao evento e cada nova edição tem novidades”, responde.

Quanto às entradas, Paddy Cosgrave achava que iam esgotar na segunda-feira de manhã. Depois, olhando para a velocidade a que estavam a decorrer as inscrições, achou que seria no domingo, depois no sábado… Afinal, devem esgotar ainda antes da meia-noite desta sexta-feira.

Paddy não entende porque é que as pessoas interessadas em ir à Web Summit não aproveitaram para comprar os bilhetes logo que foram postos à venda. Nessa altura custavam 300 euros, agora custam 1.500.

Mas esteve a olhar para as inscrições e percebeu que muitos dos interessados de última hora são advogados portugueses. “Estão no negócio certo em Portugal se podem comprar bilhetes de 1500 euros”, ironiza.

A Web Summit começa na segunda-feira, dia 5, e vai decorrer até quinta-feira, dia 8. A partir de domingo, começam as restrições ao trânsito, sobretudo na zona do Parque das Nações, onde vai decorrer o evento.

São esperados mais de 70 mil participantes, sendo que oradores serão mais de 1.200. A Renascença é a rádio oficial da Web Summit.