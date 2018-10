Encontradas partes do corpo do jornalista saudita desaparecido

Partes do corpo do jornalista Jamal Khashoggi foram encontradas. Segundo fontes da Sky News, o corpo do jornalista saudita e crítico do regime do príncipe Mohammed bin Salman foi encontrado no jardim do cônsul saudita na Turquia.

Outra fonte da cadeia de televisão britânica disse que o corpo de Khashoggi estava "cortado" e a sua cara estava "desfigurada"

A notícia surge depois do presidente turco, Tayyip Erdogan, ter dito esta terça-feira que o corpo do jornalista Jamal Khashoggi ainda não tinha sido encontrado. Ao parlamento turco, Erdogan disse que o "selvagem" assassinato do jornalista, que desapareceu há três semanas, tinha sido planeado. "Instituições de inteligência e segurança têm provas de que o homicídio foi planeado", afirmou.

Erdogan exigiu ainda à Arábia Saudita que revelasse a identidade de um "colaborador local" que alegadamente levou o corpo.

Jamal Khashoggi, um colunista do Washington Post e crítico do príncipe herdeiro, desapareceu há três semanas depois de entrar no consulado saudita em Istambul, para ir buscar documentos para o seu casamento. As autoridades turcas suspeitam que Khashoggi foi morto e desmembrado dentro do consulado por agentes sauditas.

A Arábia Saudita inicialmente negou qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Khashoggi, mas no dia 19 de outubro admitiu que o jornalista tinha morrido depois de um confronto físico. A forma como os oficiais sauditas reagiram à pressão internacional foi vista com bastante ceticismo, embora o presidente americano, Donald Trump, tenha tentado evitar culpar diretamente a Arábia Saudita.



[Em atualização]