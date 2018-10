Jornalista entrou no consulado saudita em Istambul e nunca mais foi visto

As autoridades da Arábia Saudita têm que provar que o jornalista Jamal Khashoggi, que está desaparecido desde a semana passada, chegou a sair do consulado de Istambul, exigiu esta segunda-feira o Presidente turco, Tayyip Erdogan.



“Temos que chegar ao fim desta investigação o mais depressa possível. Os funcionários do consulado não se podem salvar, simplesmente, dizendo que ‘ele saiu’”, afirmou Erdogan, em declarações aos jornalistas, em Budapeste.

O Presidente Erdogan disse que está a acompanhar o caso, pessoalmente, e adiantou que as autoridades turcas não têm, neste momento, provas ou documentos sobre o caso.

Estas declarações acontecem no dia em que as autoridades turcas pediram para autorização para realizar buscas no consulado saudita, avança a estação de televisão NTV.

Fontes oficiais turcas disseram nos últimos dias à agência Reuters que acreditam que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi assassinado no interior da representação diplomática, em Istambul.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita garante que o país está disponível para colaborar na investigação ao desaparecimento de Jamal Khashoggi.

Notícias avançadas pela imprensa internacional adiantam que uma equipa de 15 agentes sauditas chegaram à Turquia na semana passada para assassinar o ativista.

Jamal Khashoggi residia atualmente nos Estados Unidos e era colaborador do jornal “Washington Post”.

O jornalista deslocou-se ao consulado de Istambul para obter uma certidão, a confirmar que estava divorciado, para se poder casar com a sua noiva turca Hatice Cengiz.