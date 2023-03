"Todos os bispos têm de atuar assim", diz arcebispo de Évora após afastar padre

Há pouco tempo fizemos um trabalho no Público sobre uma alteração em 2021 que o Papa Francisco inseriu, que tem precisamente a ver com as indenizações, com o dever da Igreja indemnizar. Portanto, esta discussão também é uma discussão canónica, não é do direito civil. Não há uma orientação do Papa Francisco sobre indemnizações?

Mas não chega à dimensão quantitativa.

Mas diz que tem que ser a Igreja e não o padre a indemnizar.

É um assunto que tenho que aprofundar com sinceridade. Não lhe posso, neste momento, dar uma resposta categórica. Eu conheço esse documento, vai ao encontro disto que eu estou a dizer. Ou seja, é uma atitude positiva da Igreja numa dimensão moral de ir ao encontro para além das leis se não for necessário. O Papa assume esta dimensão de dever. Portanto, quando eu digo dizer, quero também dizer uma dívida moral. Isto não é uma complacência, misericórdia goza por mim por pena, uma atitude assistencialista.

Esse pensamento do Papa parece que não está a ser transmitido pelos bispos em Portugal.

Efetivamente, temos que o revisitar novamente. Eu tenho que o revisitar. Eu quero falar muito da minha experiência, porque eu não estou aqui em nome da Conferência Episcopal. Eu sou o bispo de Évora.

Tendo em conta a revolta e a indignação que causou a resposta da Igreja nos católicos e na comunidade, considera que a melhor forma no futuro de agir estas duas comissões diocesanas de denúncia de situações ou ter antes uma voltar a haver uma comissão independente parecida com aquela que existiu porque se transmitiria mais confiança para a denúncia de casos?

Se me derem licença, eu gostava de vos dizer uma coisa importante. Há dias tive um contacto com os bispos do Sul (Beja, Setúbal e Algarve) e vamos dar início dia 3 a um trabalho na Arquidiocese de Évora, que será um projeto de segurança elaborado por peritos, com procedimentos, com formação, sobre como paróquias, catequeses, movimentos, congregações, devem actuar. Será um guia de procedimentos com que a Arquidiocese de Évora se vai comprometer.

Eu penso que uma das dificuldades surgidas na sexta-feira tem a ver com a expectativa criada desde a apresentação do relatório na Gulbenkian de que nós íamos mostrar procedimentos, pró-actividade, resoluções para combater esta situação. Mais do que o pensamento e reflexão, estava-se à espera de acções. E foi essa situação que não correu bem e surgiu a decepção. A posição que eu procuro na Arquidiocese de Évora e que estou em contacto com os meus bispos do Sul, é exactamente nesta linha; dizer à sociedade portuguesa que vamos renovar essa confiança.