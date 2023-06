"Já há mais costistas do que pedronunistas a defender Galamba"

Ou seja, no PS também não está esquecida a polémica de há um ano em torno do despacho revogado sobre o novo aeroporto a que se seguiu um declaração de Pedro Nuno a lamentar "uma falha relevante" por ter dado luz verde ao novo aeroporto de Lisboa sem conhecimento do primeiro ministro.

A expectativa, ainda assim, é que ninguém conte "com festa, há que conter" danos e acredita-se que o próprio Pedro Nuno "quererá que seja o mais possível uma audição sólida, mas sem história", admite a mesma fonte socialista.

Ajustes de contas de Pedro Nuno com António Costa ficam na gaveta. Ou não

O antigo governante dentro de um mês irá regressar ao Parlamento, após a suspensão do mandato de deputado. As duas audições serão reveladoras do modo como Pedro Nuno ensaia o futuro daqui para a frente.



No PS não se esperam propriamente ajustes de contas do ex-ministro com o partido ou com António Costa, mas é o próprio futuro que o dita. "Todas as pessoas têm ambições legítimas, mas não se ganha o partido contra o partido", salienta à Renascença um membro do Secretariado Nacional, que acrescenta que o ex-líder António José Seguro "fez isso e não correu muito bem".

Na comissão de inquérito as oposições deverão carregar nas tintas sobre as mensagens de telemóvel e os e-mails trocados entre o ex-secretário de Estado das Infraestruturas e a então CEO da TAP.

Deverá vir à tona a troca de correspondência sobre a indemnização a Alexandra Reis ou o pedido de Hugo Mendes para alterar um voo a favor do Presidente da República, que provocou uma dura crítica do primeiro-ministro ao modo como a tutela das Infraestruturas se relacionava com a TAP.