"Nunca tive conhecimento de ser conflituoso". Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno elogia Frederico Pinheiro

A antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, Maria Antónia Barbosa- que é agora chefe de gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas- elogia o trabalho e a capacidade de trabalho do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, enquanto assessor.

"Sempre tive uma opinião muito positiva do trabalho dele. Sempre foi um assessor muito eficiente, nunca se negou a fazer qualquer tarefa e muitas vezes tinha tarefas densas e complicadas por causa dos temas com que trabalhava em prazos muito curtos", esclarece a ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, na audição desta quarta-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP (CPI), onde assegurou que Frederico Pinheiro "sempre foi muito tempestivo entregar as coisas que eram pedidas" e que por isso não tem "uma opinião nada negativa enquanto assessor".

Questionada pelo Bloco de Esquerda sobre se Frederico Pinheiro costumava ter uma atitude agressiva, Maria Antónia Barbosa rejeita: "Nunca tive o conhecimento direto de um conflito entre colegas. Nunca tive um reporte a esse nível em relação ao Doutor Frederico Pinheiro".

