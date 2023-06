🔴 Em Direto: Conferência O Poder dos Jovens na Mudança Global

Assista aqui, entre as 09h00 e as 13h00 de hoje, à Conferência "Mundo em transição - O poder dos jovens na mudança global", no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Uma iniciativa da Renascença em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa .

Num mundo em transição somam-se perguntas: Quais as qualificações necessárias? O que esperar da Transformação Digital? Que riscos corre a Democracia? Que futuro para o planeta? São muitas as inquietações que pairam no ar e que urge debater.

As chaves do futuro, a importância da democracia e do ativismo, as qualificações necessárias para um mundo em mudança e a sustentabilidade económica são temas em destaque num debate fundamental, com especialistas nacionais e internacionais, sobre o papel e a força da juventude num tempo de grandes desafios mas também de enormes esperanças.

A caminho das Jornadas Mundiais da Juventude, a Renascença e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançam o debate sobre o poder e o papel fundamental dos mais novos nos processos globais de mudança.

Os jovens de hoje são a primeira geração a ter crescido com tecnologia digital que lhes permitiu, desde a infância, comunicar e partilhar informações instantaneamente em todo o mundo.

Esse estado de ligação permanente e global tornou-os mais conscientes das questões globais e dos seus impactos nas suas próprias vidas. É também por isso que, atualmente, os jovens são uma força motivadora na procura de soluções inovadoras e progressistas para os desafios que enfrentamos como sociedade, onde se incluem em particular as questões relacionadas com a política, o meio ambiente, a tecnologia e a cultura.