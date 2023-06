"A desigualdade limita a capacidade de sonhar. Porque depende das condições que temos na nossa sociedade", afirmou Fernando Alexandre, Professor da Universidade do Minho, no debate "Economia e Qualificações", durante a Conferência “O poder dos jovens na mudança global”, uma iniciativa da Renascença com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que decorre no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Para o docente da Universidade do Minho, Portugal continua a ter "imensa desigualdade". Contudo, relembra que "muitos portugueses estiveram, durante demasiado tempo, sem possibilidade de sonhar, porque o sonho também precisa de condições".

Fernando Alexandre defende, por isso, que "uma das mudanças mais importantes na sociedade portuguesa, nos últimos anos", isto do seu ponto de vista, foi "o alargamento da escolaridade obrigatória para o 12.º ano ou 18 anos, o que só aconteceu em 2009". Para o professor, "isso mudou completamente a capacidade de sonhar de muitos portugueses, porque até aí a quantidade de jovens que deixavam de estudar era imensa".



"Em termos de abandono escolar, caímos para níveis que ate são melhores do que a media da União Europeia, ultrapassamos todos os objetivos que estavam fixados e isso permitiu com que muitas mais pessoas tivessem visibilidade sobre o que é o mundo e o que se pode fazer. Mas continua a haver muita desigualdade", critica.

Citando dados referentes à mobilidade social, Fernando Alexandre refere que "20% das crianças vivem em pobreza". "Depois, sabemos que são precisas cinco gerações para sair dessa condição, é quase uma condenação: temos 20% das crianças que nascem estão condenadas a viver na pobreza...".

"Para podermos sonhar precisamos de ver que tudo à nossa volta está a mudar, porque se nascemos num bairro em que a maior parte das pessoas não têm essa possibilidade... há essa preocupação, porque a desigualdade limita a capacidade de sonhar. Porque depende das condições que temos na nossa sociedade".







(Em atualização)