Ministro preocupado com "transição política". "Salvar a democracia tem a ver com formar jovens"

O ministro da Educação está preocupado com "transição política", em tempos de populismo e desinformação, e defende que "salvar a democracia tem a ver com formação dos jovens".

João Costa deixou o alerta na Conferência "Mundo em transição - O poder dos jovens na mudança global", realizada esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



"Nestes tempos estranhos que vivemos, aquilo a que eu chamaria a transição política, falo do que estamos a assistir por todo o mundo ocidental, em particular, que é uma emergência muito rápida de radicalismos, de populismos, muito assente em desinformação e que nos fazem, por vezes, sentir esta urgência de salvar as democracias", disse o governante.

Para João Costa, "preservar a qualidade das democracias, e salvá-las, tem tudo a ver com a formação dos jovens".

O ministro da Educação recordou na sua intervenção um pedido que fez a um grupo de jovens das iniciativas da Ação Climática: "sim, manifestem-se, mas participem".

"Entendam que os níveis de participação democrática passam por vocês se apresentarem em listas para as assembleias de freguesia, câmaras municipais, para serem deputados, governantes, porque é aí que vocês vão mesmo ser capazes de agir perante aquilo que é preciso fazer", sustentou.



Na Conferência "Mundo em transição - O poder dos jovens na mudança global", João Costa disse que é preciso "contrariar uma tendência ultraindividualista" que tem vindo a crescer.

O papel dos governantes é "responder às preocupações dos jovens, não sermos condescendentes, não sermos paternalistas, mas mostrarmos que temos resposta. E, por outro lado, estimular os jovens para uma participação democrática e inteligente para nos ajudarem a decidir melhor".

O ministro da Educação diz que é preciso acabar com o discurso depreciativo em relação às novas gerações.

"Quando olho para a expressão o poder dos jovens vem-me à mente a necessidade que temos enquanto país de contrariar aquela frase que começa sempre com: 'os jovens hoje...', e depois vem sempre uma frase catastrófica sobre os jovens hoje", defende.

"Nestes sete anos de governo constatei, através dos meus contactos, que não há evidências que suportem esse 'ramerrame' dos jovens de hoje", sublinha.

No âmbito do movimento de transformação da educação, o ministro destaca "uma dimensão muito importante que tem a ver com a participação dos jovens nos processos educativos".