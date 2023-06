​D. Américo Aguiar: Temos de proporcionar aos jovens a "possibilidade de concretizar os sonhos""

A sociedade tem de proporcionar às crianças e jovens "a possibilidade de lutarem, de sonharem e de, com poesia, serem capazes de concretizar os sonhos", defende D. Américo Aguiar, presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia.

Na abertura da Conferência "Mundo em transição - O poder dos jovens na mudança global", no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, o bispo auxiliar de Lisboa começou por citar palavras do Papa Francisco aos jovens peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto.

"Temos que ser capazes de sonhar. O Papa pede que os jovens da JMJ sejam sonhadores, lutadores e poetas. Tem que ser esse o nosso ADN: lutar, sonhar e botar poesia nas coisas", afirma D. Américo Aguiar.

O presidente do Grupo Renascença Multimédia refere um relatório da relatório da APAV, sobre crianças em risco, para defender que a sociedade tem que proporcionar aos mais jovens a "possibilidade de sonhar".

D. Américo Aguiar deixou, também, um agradecimento à Santa Casa da Misericórdia, "que vai correspondendo às boas causas", com "novas respostas para os novos problemas" e por, "em cada tempo, ser capaz de dar resposta aos novos problemas, que se cruzam sempre com os jovens e a juventude".



"Todos nós somos crianças, a carroçaria é que se vai alterando, mas somos sempre os mesmos. Somos crianças com sonhos, temos que lutar por eles e devemos ser, dentro do possível, poetas e poetisas", rematou o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ 2023.