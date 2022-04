Dia 64. "Chocado" com ataque a Kiev, Guterres não desiste da paz. Bruxelas investiga clientes europeus de gás russo

Gás russo ainda tem clientes. Bruxelas investiga

A Comissão Europeia alertou esta quinta-feira os compradores de gás russo que estarão a violar as sanções europeias a Moscovo, caso não revertam os pagamentos de gás em rublos.

Depois de ontem se ter sabido que haveria pelo menos quatro empresas energéticas que estariam a adquirir gás russo segundo as exigências de Vladimir Putin, hoje soube-se que pelo menos, duas empresas europeias, uma alemã e outra austríaca, confirmaram conversações com a Gazprom para a realização de pagamentos, mas em euros, cumprindo, assim, as sanções da União Europeia.

De acordo com a CNN International, a alemã Uniper admite que "continuará a pagar em euros" e que está em conversações com a Gazprom sobre as modalidades de pagamento.

Já a austríaca OMV diz ter analisado “o pedido da Gazprom sobre os métodos de pagamento" no quadro das sanções europeias e assegura que está a trabalhar "numa solução compatível com as sanções”.



Os compradores do gás da Rússia são obrigados a depositar euros ou dólares numa conta no Gazprombank que os converte em rublos, colocando os rendimentos noutra conta do comprador estrangeiro que transfere o pagamento em moeda russa para a empresa estatal de gás da Rússia.

Ursula von der Leyen já disse que a abertura de contas em rublos no Gazprombank pode, por si só, representar uma violação das sanções comunitárias.

No entanto, após a suspensão do fornecimento à Polónia e à Bulgária, a Gazprom disse, esta quinta-feira que Varsóvia continua a adquirir gás russo à empresa, através da Alemanha e o chanceler alemão, Olaf Scholz, justificou a continuação da compra pela Alemanha de gás e outros combustíveis fósseis à Rússia com o tempo necessário para encontrar outros fornecedores.