“O início da Segunda Guerra Fria”. Seis respostas para entender o que se passa na fronteira da Ucrânia

Porque é que Putin ameaça invadir a Ucrânia?



Os especialistas em política internacional têm dificuldade em responder a esta questão. As exigências do Presidente russo não são claras e em causa parece estar a ânsia de conservar o retrato de defensor da nação contra a influência de um Ocidente em decadência.

Vladimir Putin ruma à velha estratégia de iniciar um conflito externo, para pôr fim à oposição interna. Uma vitória da Rússia contra o inimigo declarado seria, na visão do líder, essencial para garantir a coesão do regime. É, aliás, por isso que tem vindo a incentivar movimentos separatistas pró-Rússia, na última década.

A mobilização de tropas russas para regiões próximas da fronteira da Ucrânia, num gesto interpretado pela comunidade internacional como uma ameaça clara, surge na sequência de uma crescente quebra de popularidade do chefe de Estado, com movimentos de oposição a aumentarem, sobretudo nas gerações mais jovens.

Para além da importância estratégica da Ucrânia, que separa a Rússia de quatro nações da NATO - Polónia, Eslováquia, Hungria e Roménia - há ainda uma motivação emocional, que contrasta com a imagem ríspida e autoritária de Putin.

“Não somos apenas vizinhos próximos. Como tenho vindo a reforçar, somos uma só nação”, disse o líder russo em março de 2014, enquanto decorria o processo de anexação da Crimeia, que resultou na morte de mais de 14 mil pessoas entre militares e civis.

A proximidade histórica dos dois países torna ainda mais difícil uma aproximação de Kiev ao Ocidente, que é encarada por Putin como uma verdadeira afronta. Numa guerra que parece, cada vez mais, motivada pelas angústias de um homem só, o objetivo último é o colapso da democracia, que intimida Moscovo.

Qual a posição dos EUA e da NATO?

A mensagem da Rússia tem sido contraditória. Por um lado, o Presidente garante que não tem intenções de iniciar uma guerra com a Ucrânia, por outro a mobilização de mais de 100.000 tropas russas na fronteira ucraniana parece indicar o oposto.

Perante esta ameaça, a NATO tem procurado reagir com a máxima celeridade, para evitar um desfecho semelhante ao de 2014, com a anexação da Crimeia - a primeira grande ocupação de território europeu, desde a Segunda Guerra Mundial.

Na altura, vários conselheiros de Obama e especialistas em relações internacionais acusaram os Estados Unidos de hesitação e fraca capacidade de coordenação com os aliados da Europa. Desta vez, Biden quer garantir que o cenário não se repete e já o reforçou publicamente. Os EUA enviaram 200 milhões de euros em armamento para a Ucrânia e 3.000 soldados norte-americanos estão já em solo europeu.

Apesar do gesto de demonstração de unidade entre os membros da NATO, a organização garante que prefere uma solução diplomática. A alternativa passa pela imposição de duras sanções à Rússia.

Tornar extraordinariamente difícil para instituições financeiras russas e bancos estatais negociarem em dólares americanos é uma delas. Bloquear as maiores exportações da Rússia - petróleo e gás - é outra opção.

O dilema, contudo, prende-se com as consequências destas medidas para o Ocidente. Cortar a Rússia de todo o sistema financeiro global pode prejudicar outras economias e os EUA e a Europa não estão isentos. Para além disso, no pior cenário, a Rússia pode cortar o fornecimento de gás natural a toda a Europa, em pleno inverno, numa altura em que os preços do gás já estão em alta.

A dúvida é: Como castigar a Rússia, sem penalizar o Ocidente.