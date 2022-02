Crimeia, queda de Yanukovich e Minsk. Os marcos na tensão entre Rússia e Ucrânia

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem um trajeto partilhado que remonta à Idade Média, no período do antigo estado da Rússia de Kiev, nos territórios eslavos do leste. Esta poderá ser uma das razões pelas quais o presidente russo, Vladimir Putin, se refere aos dois países como tendo “um só povo”.

Mas, dado objetivo, Rússia e Ucrânia estão divididas há séculos, o que alimentou o surgimento de duas línguas e duas culturas com elementos comuns, mas distintas. Quando a Rússia se desenvolveu politicamente como império, a Ucrânia não estabeleceu um estado próprio. No século XVII, uma vasta região do que é hoje o território ucraniano. Após a desintegração do império russo em 1917, a Ucrânia viveu um breve período de independência, antes da União Soviética o reconquistar à força.