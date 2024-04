Governo "não tem desculpa para não fazer reformas" que acabem com os baixos salários

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já "não tem as desculpas que os governos sempre tiveram no passado, com os défices externos ou o desequilíbrio das contas públicas, para não fazer as reformas que ajudem a mudar o modelo de desenvolvimento português". Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), Rui Nuno Baleiras, defende um "novo ciclo económico", que deixe de estar assente em "qualificações baixas, baixos salários e baixa produtividade".

O economista e coordenador do gabinete que ajuda os deputados a interpretarem os documentos orçamentais e financeiros lembra que o país vive o melhor momento económico em 50 anos. "Pela primeira vez temos praticamente em equilíbrio as três grandes equações macroeconómicas: o equilíbrio interno, com o mercado de trabalho e a estabilidade de preços para lá caminhamos; temos o desequilíbrio externo equilibrado, a balança de pagamentos é positiva há vários anos; e as contas públicas, temos vindo de uma trajetória de consolidação orçamental".

É claro que para chegar aqui foi necessário fazer escolhas. "Se calhar, nunca estivemos tão mal em termos da qualidade dos serviços públicos prestados, estamos a marcar passo com divergência real face à União Europeia, os indicadores da produtividade total dos fatores, da produtividade do trabalho, são confrangedores", afirma.

O Governo já indicou que nos primeiros 60 dias avança com medidas consideradas prioritárias, como a reposição dos rendimentos aos professores e outras carreiras. Para isso, Baleiras diz que não é necessário um Orçamento retificativo, mas é fundamental saber quanto vão custar as medidas. A UTAO espera apresentar nestes dois meses os cálculos sobre estas despesas, mas para isso o novo executivo terá de ajudar a desbloquear a informação que está a ser negada a estes serviços.

O novo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, também terá de definir prioridades dentro das prioridades, porque é imperativo que mantenha o equilíbrio orçamental e garanta que a dívida pública continua a descer.

Mas também avisa que não cabe tudo na margem orçamental que existe, será necessário fazer escolhas, para manter o equilíbrio orçamental e garantir que a dívida pública em percentagem do PIB continua a cair "com expressão, e não é meio ponto percentual ao ano, mas 2 a 3 pontos percentuais".

Na reforma da Administração Pública "a montanha irá parir um rato"

Um dos desafios imediatos do novo executivo é o calendário apertado, que vai acabar por se refletir na qualidade dos procedimentos a que está obrigado.

O Programa de Estabilidade (PE) é exemplo disso. Tem de ser entregue na Assembleia da República até 15 de abril, o que dá menos de duas semanas à equipa das Finanças para preparar um dos documentos mais importantes do ano, depois do Orçamento do Estado. Rui Nuno Baleiras diz que "não deixará de haver um documento com o título 'Programa de Estabilidade 2024-2028', mas o conteúdo dificilmente vai respeitar os cânones técnicos".