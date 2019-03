Polícia faz greve de fome. “Tenho água, uma manta e um banco. Estou preparado”

“Os protestos dos polícias têm a ver com a forma como os políticos respondem as nossas reivindicações. Não é radical, é uma forma de luta, um protesto”, define, ao mesmo tempo que diz já ter recebido muitas manifestações de solidariedade de outros colegas de outros sindicatos da PSP e outras forças de segurança.

A meio da conversa com a Renascença, Peixoto Rodrigues recebeu a visita do líder do “Chega”, André Ventura. No entanto, questionado sobre o facto, apressou-se a dizer que o protesto é “apartidário” e que apenas tem um destinatário “os agentes da PSP”.

Carlos Ramalho foi inspiração?

No final de fevereiro, o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros, Carlos Ramalho, começou uma greve de fome alegando que se alguém precisava “de um mártir, ele está aqui”. Dois dias depois, um telefonema da ministra da Saúde, Marta Temido, acabou com o protesto. Ramalho foi inspiração para Peixoto Fernandes?

“Não teve nada a ver, aliás já tínhamos isto programado há muito tempo, e queríamos perceber os prós e os contras e se deveríamos chegar a este limite. Esta poderá ser a única forma de a tutela olhar para os profissionais de segurança pública da forma que eles merecem”, reitera.

Pronto para resistir

Ali no jardim ao Palácio de Belém, Peixoto Rodrigues vestido de camisa e blazer, e com apenas uma garrafa de água afirma estar preparado para tudo.

“Vou ficar aqui 24 sobre 24 horas, dormirei no banco ou na relva”, explica.