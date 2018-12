Falhas no socorro ao helicóptero do INEM? Saiba quem diz o quê

As duas horas de hiato entre o momento de desaparecimento do helicóptero do INEM e o avanço do socorro para o local do acidente estão ainda envoltas em muitas dúvidas. Este período será um dos pontos fulcrais das investigações que começaram este domingo, na serra de Valongo sobre o que falhou nas operações de socorro.

O helicóptero, em que seguiam o médico espanhol Luis Vega, a enfermeira Daniela Silva, o piloto João Lima e o co-piloto Luís Rosindo, saiu de Macedo de Cavaleiros pouco depois das 15h00, transportando uma doente de 73 anos. Chegaram ao Hospital de S. João, no Porto, pouco depois das 18h00 .

Findo o transporte e devido às condições climatéricas adversas, a tripulação terá, num primeiro momento, decidido ficar no heliporto de Massarelos, no Porto, à espera de melhorias no tempo. Porém, acabou por decidir voar.

Segundo a NAV, a empresa que gere a navegação aérea, a tripulação contactou com a Torre de Controlo do Porto às 18h30, para informar que iria descolar para Macedo de Cavaleiros via Baltar dentro de 5/6 minutos, informando ainda que se não conseguisse aterrar em Baltar, poderia prosseguir para o Porto.

Perda de comunicações é "normal"

A tripulação contactou, pela primeira vez, a Torre de Controlo do Porto, já em voo, às 18h37, e foi contactada às 18h39 pela Torre de Controlo, que pretendia saber qual a altitude que pretendia manter, tendo a tripulação informado que iria manter 1.500 pés.

A primeira perda de sinal radar com o helicóptero deu-se às 18h55, afirmou a NAV, salientando ainda que a perda de comunicações "é normal", devido "à altitude e orografia do terreno". Informação que contraria a avançada no sábado pelo INEM, segundo o qual a aeronave estava desaparecida desde as 18h30.

Tendo em conta a hora de descolagem do aparelho, era expectável que aterrasse às 19h00.