Helicóptero da Força Aérea levantou duas horas depois de alerta

O helicóptero da Força Aérea que fez as buscas da aeronave que caiu em Valongo, descolou do Montijo quase duas horas depois de ter tomado conhecimento do acidente, segundo um comunicado daquela força militar.

Numa nota enviada às redações em que se descrevem os passos seguidos pela Força Aérea no uso das suas competências no âmbito do Sistema de Busca e Salvamento Aéreo, é explicado que foi pelas 19h40 que "a NAV [Navegação Aérea de Portugal] informou que o Helisul 203 "callsign" do helicóptero do INEM, em operação na zona de Valongo, não reportava posição há algum tempo".

Mas o EH-101 Merlin da Força Aérea só levantaria do Montijo às 21:35.

"O Centro de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), da Força Aérea, contactou então a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que informou não ser conhecedora de qualquer ocorrência", acrescenta o comunicado.

São depois relatados outros contactos, nomeadamente para a GNR de Baltar - "que informou não ter conhecimento de qualquer ocorrência", para a GNR de Massarelos, "mas o telefone estava indisponível".

Também foi feito contacto para o Comando Territorial da GNR do Porto, e daí "é informado que não haveria conhecimento de qualquer ocorrência".

Mas é através da GNR que o Centro de Busca e Salvamento fica a saber que um popular, através de um telefonema, tinha relatado "ter ouvido um barulho estranho".

É pelas 20h14 que a Força Aérea altera o estado de prontidão do EH-101 de alerta na Base Aérea N.º 6 -- Montijo de 45 minutos para 15 minutos em preparação para ativação.

A ANPC informou, pelas 20h26, a Força Aérea que um popular reportou um estrondo entre a Serra de Pias e a Serra de Santa Justa.

É o próprio Centro de Busca e Salvamento que entra em contacto com o popular e este diz que viu passar o helicóptero e que de seguida ouviu um estrondo naquele local.

Às 20h37, refere a mesma nota, foi ativado o Helicóptero EH-101 Merlin em alerta na Base Aérea N.º6 -- Montijo e um minuto depois é informada a ANPC de que a Força Aérea vai enviar um EH-101 para a área de operações.

A informação sobre as últimas coordenadas SIRESP do telemóvel do piloto comandante do Helisul é dada às 21:33.

Dois minutos depois, o EH-101 Merlin descolou do Montijo em direção à zona de operações.

O helicóptero da Força Aérea já em operação na zona do concelho de Valongo, e após reportar condições meteorológicas muito adversas, dirigiu-se para o aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), onde aterrou e ficou a aguardar melhoria das condições meteorológicas.

Às 01h44 de domingo, a ANPC informou a Força Aérea que pelas 01:29 foram localizados os destroços da aeronave do INEM e às 03:12 o EH-101 Merlin descolou do Porto em direção ao Montijo, onde aterrou pelas 04:43.

A Força Aérea termina o comunicado lamentando a perda de vidas em serviço, dos pilotos, médico e enfermeira, que este sábado cumpriam mais uma missão de emergência médica ao serviço do INEM.

A queda de um helicóptero do INEM, ao final da tarde de sábado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causou a morte aos quatro ocupantes. A bordo do aparelho seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.

Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano em Portugal, elevando para seis o número de vítimas mortais em acidentes com aeronaves desde janeiro.