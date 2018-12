Quatro mortos confirmados em queda de helicóptero do INEM

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirma a morte de quatro pessoas em queda de helicóptero do INEM em Valongo. A informação foi já confirmada de madrugada, alguns minutos depois de um primeiro briefing da Proteção Civil que tinha adiantado que tinha sido sinalizado o ponto de contacto da aeronave com o solo.

O comandante Carlos Rodrigues Alves confirma que "foram encontrados os destroços com os quatro corpos sem vida: dois dentro do helicóptero e dois fora, entre os destroços".

A mesma fonte não explica, no entanto, o hiato entre a hora do desaparecimento do aparelho do radar na zona de Valongo, por volta das 18h30, e o alerta à Autoridade Nacional só ter chegado às 20h15.

Já o secretário de estado da Proteção Civil confirma que haverá "um conjunto de entidades que investigarão o que se passou para apurar eventuais responsabilidades, desde logo, o facto de a própria aeronave não ter emitido um sinal como deveria ter emitido".

José Artur Neves não quis confirmar se houve uma chamada para o 112 às 18h45 a dar conta do acidente e voltou a remeter para futuras averiguações.

O governante deixou, no entanto, a certeza que "tudo funcionou como deveria ser: chegou a indicação ao comando de operações do distrito e, de imediato, foram mobilizados os meios para o terreno". "A informação chegou em primeiro lugar ao CDOS e, a partir daí, foram espoletados todos os mecanismos para mobilizar os meios para o terreno".

À pergunta se os bombeiros foram avisados antes da Proteção Civil, José Artur Neves refere: "Não temos conhecimento disso".

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai averiguar a queda do helicóptero, disse à Lusa fonte do organismo.

O primeiro-ministro já manifestou pesar pela morte dos quatro elementos do INEM. "Quero naturalmente apresentar às famílias e amigos as mais sentidas condolências e dirigir uma palavra de solidariedade para todos aqueles que trabalham no Instituto Nacional de Emergência Médica e que prestam um serviço inestimável aos portugueses", afirmou.

Em declarações à Lusa em Abu Dabi, António Costa disse que no momento próprio serão apuradas "as causas deste acidente", frisando que "neste momento" é prematuro falar sobre as razões.

Costa acrescentou que "a ministra da Saúde está a chegar ao local".