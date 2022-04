Sporting disposto a dar 3,5 milhões mais bónus por Morita

O Sporting terá subido um milhão de euros em relação à oferta inicial, que não tinha sido do agrado do Santa Clara, pelo médio japonês.

A publicação dá conta de que a mais recente proposta dos leões por Morita já satisfaz mais as pretensões do Santa Clara. Em causa está uma verba inicial de 3,5 milhões de euros, mais um milhão mediante o cumprimento de objetivos. Os açorianos ficariam com 20% do passe.

O Sporting estará disposto a chegar aos 4,5 milhões de euros por Hidemasa Morita e prescindir de 20% dos direitos do médio do Santa Clara, segundo avança, esta quinta-feira, o jornal " A Bola ".

Médio nipónico vê no Sporting "a oportunidade de u(...)

"Estou informado sobre o interesse do Sporting. Preciso de um novo desafio na minha carreira e já informei os responsáveis do clube [Santa Clara] sobre isso. (...) É a oportunidade de uma vida e o que eu tinha em mente desde o primeiro dia em que decidi vir para Portugal", disse o internacional japonês, de 26 anos, na referida entrevista, na terça-feira.

O caso de Morita tem feito correr muita tinta desde a visita ao FC Porto, na segunda-feira, em que o médio japonês não entrou, sequer, na ficha de jogo. O Santa Clara explicou, então, à Renascença que o jogador integrara o estágio "alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa".

Clube desmente as afirmações do médio japonês, que(...)

Em comunicado, na quarta-feira, o clube negou que Morita se tenha recusado a jogar frente ao FC Porto e reiterou a informação dada à Renascença na segunda-feira. "No dia do jogo, [Morita] pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo", pode ler-se.

O Santa Clara está a "considerar e avaliar minuciosamente todas as propostas que cheguem sobre ele ou qualquer outro [ao clube] vinculado".

"Esta proposta, em particular, é igualmente motivo de análise e desenvolvimento pelo nosso Conselho de Administração tendo em conta, como sempre, os interesses do atleta, mas reforçando mais uma vez que em primeiro lugar está o superior interesse do Santa Clara", lê-e.

Hidemasa Morita, de 26 anos, está na segunda época no Santa Clara. No último verão, o Fenerbahçe apresentou uma proposta superior a cinco milhões de euros pelo médio, mas a nova direção do clube rejeitou e remeteu para a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.