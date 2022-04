Morita pediu para sair e agora está sob alçada disciplinar no Santa Clara

O comunicado dos açorianos refuta esta ideia: "Não corresponde à verdade, uma vez que os representantes da Santa Clara apenas procuram, proactivamente, escutar os interesses de todas as partes envolvidas, estando a ser superiormente consideradas e tratadas todas as possíveis propostas. Assim será em todos os cenários e sempre colocando em primeiro lugar o Santa Clara acima de qualquer questão em particular".

O clube nega ainda que Morita se tenha recusado a jogar frente ao FC Porto e sublinha a informação dada à Renascença na segunda-feira, dia do jogo, quando explicou que o jogador "integrou o estágio alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa".

"Posteriormente, no dia do jogo, pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo", pode ler-se.

O Santa Clara termina a garantir que está a "considerar e avaliar minuciosamente todas as propostas que cheguem sobre ele ou qualquer outro a nós vinculado. Esta proposta, em particular, é igualmente motivo de análise e desenvolvimento pelo nosso Conselho de Administração tendo em conta, como sempre, os interesses do atleta, mas reforçando mais uma vez que em primeiro lugar está o superior interesse do Santa Clara".

Morita, médio de 26 anos, está na sua segunda época no Santa Clara. No último verão, o Fenerbahce apresentou uma proposta superior a 5 milhões de euros por Morita, mas a nova direção do clube rejeitou e remeteu para a cláusula de transferências de 10 milhões de euros.