Vitinha está "a viver um sonho" no FC Porto

Vitinha considera que está a viver um "sonho", nesta que é a época de afirmação plena na equipa principal do FC Porto.

O médio internacional português, de 22 anos, recebeu, esta terça-feira, os prémios de melhor médio e melhor jogador do mês de março da I Liga. Citado pela Liga Portugal, Vitinha admite que esta época, que deverá ser coroada com a conquista do campeonato, "está a correr muito bem".

"Acho que não há como negar, está a correr muito bem, tanto a nível individual como coletivo. Estou a viver o sonho, sem dúvida, e só quero terminar a temporada da melhor forma", sublinha.

Sobre os dois prémios, Vitinha prefere partilhar os louros com a equipa: "Quero agradecer principalmente à equipa, que me ajuda todos os dias para podermos alcançar estes resultados e, consequentemente, estes prémios individuais."

Vitinha juntou o prémio de melhor jogador de março aos de dezembro e janeiro. Em 41 jogos disputados esta temporada, o médio soma três golos e quatro assistências.