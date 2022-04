Vitinha é o melhor jogador do mês da I Liga pela terceira vez

Vitinha, médio do FC Porto, foi eleito o melhor jogador do mês da I Liga pela terceira vez esta época.

O internacional português foi titular nas três vitórias dos dragões durante o mês de março, que conferem ao FC Porto a liderança isolada do campeonato.

Na votação realizada pelos treinadores do campeonato, Vitinha alcançou o primeiro lugar com 23,81%, vencendo com larga margem o colega de equipa Mehdi Taremi (FC Porto) e Islam Slimani (Sporting CP), que fecharam o pódio empatados com 8,73% dos votos.



O mês de março também foi importante para o médio de Santo Tirso, que no dia 29 se estreou, no Estádio do Dragão, pela seleção nacional, na vitória contra a Macedónia do Norte, por 2-0, que qualificou Portugal para o Mundial do Qatar.

Vitinha, que também foi o melhor médio do mês, já tinha vencido o prémio em dezembro e janeiro. Em 40 jogos disputados esta temporada, Vitinha soma três golos e três assistências.